Dia das Mães é celebrado com homenagens na Unimed e HUSD

O Dia das Mães foi celebrado de forma especial na Unimed Catanduva e no Hospital Unimed São Domingos (HUSD), em ações marcadas por carinho, reconhecimento e humanização.

As colaboradoras mães foram homenageadas ao longo do dia com a entrega de brindes especiais. Entre os momentos mais emocionantes da ação, colaboradoras com mais tempo de casa receberam homenagens diferenciadas, incluindo presentes especiais e visitas surpresa de seus filhos, tornando a celebração ainda mais marcante.

A iniciativa buscou reconhecer a dedicação dessas profissionais, que conciliam diariamente o cuidado com a família e o compromisso com o trabalho, reforçando a valorização das pessoas dentro da cooperativa.

Já no Hospital Unimed São Domingos, o Comitê de Humanização promoveu a entrega de lembranças às pacientes mamães internadas na unidade, levando acolhimento e carinho para mulheres que passaram a data em acompanhamento hospitalar.

A ação teve como objetivo transformar o Dia das Mães em um momento mais leve e afetivo, proporcionando conforto emocional e fortalecendo o cuidado humanizado oferecido pelo hospital.