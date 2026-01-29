Dia da Visibilidade Trans reforça importância do respeito à diversidade

O dia 29 de janeiro marca o Dia Nacional da Visibilidade Trans, data que vai muito além de uma celebração simbólica. É um marco de luta, resistência, memória e reivindicação de direitos para travestis e pessoas transexuais em todo o Brasil.

Falar em visibilidade é falar em sobrevivência, dignidade e respeito, já que o Brasil continua sendo, pelo 14º ano consecutivo, o país que mais mata travestis e mulheres transexuais no mundo. Esse dado alarmante evidencia uma realidade brutal: a violência contra corpos trans não é pontual, é estrutural. Diante dessa margem inaceitável de exclusão, silenciamento e morte, a visibilidade se torna uma ferramenta de enfrentamento e transformação social.

Em Catanduva, a partir da atuação do Conselho Municipal de Direitos LGBT, políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+ possibilitaram avanços. O foco é desenvolver ações contínuas para minimizar impactos de violência, exclusão social e ausência de direitos no município.

Na área da saúde pública, por exemplo, destaca-se o ambulatório trans, garantindo atendimento humanizado, seguro e respeitoso para esse público. Na área de emprego, a Secretaria de Desenvolvimento tem impulsionado a criação de vagas afirmativas voltadas à empregabilidade de pessoas trans.

Somam-se a essas ações os mutirões de retificação de nome e gênero, realizados em parceria com o Conselho Municipal, além do trabalho da Comissão de Diversidade da OAB, que oferece suporte jurídico para assegurar direitos básicos.

Dentro dessa trajetória de luta, destaca-se Carla Mendes de Souza, mulher preta, travesti, que há mais de 20 anos atua na defesa dos direitos humanos da população trans. Desde 2016, Carla participa ativamente das conferências de direitos humanos, incluindo a histórica primeira conferência nacional, quando a então presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto que garantiu o direito ao uso do nome social.

Desde então, Carla segue presente em mutirões de retificação, conferências, congressos, reuniões e palestras, sendo hoje uma das vozes mais firmes e representativas da comunidade de travestis e mulheres trans no município.

No Dia da Visibilidade Trans, Carla Mendes reforça um princípio fundamental: direitos e deveres caminham juntos. Ela lembra que a Constituição Federal garante a todo ser humano o direito à existência, à afetividade, à identidade e à dignidade; que a criminalização da homotransfobia não é privilégio, é proteção à vida; e que respeitar o outro não é concordar, é reconhecer sua humanidade.

“A sua opinião não pode impedir que o outro seja feliz. O seu não gostar e o seu não aceitar não justificam a falta de respeito”, frisa Carla.

A mensagem deixada por ela neste 29 de janeiro à população de Catanduva, ao poder público e à sociedade como um todo é clara: respeito vai além da tolerância. “Ele se manifesta no acolhimento, na empatia, na sensibilidade e, principalmente, na recusa em naturalizar o sofrimento alheio”, complementa.

A morte de travestis e mulheres transexuais no Brasil não pode ser normalizada, relativizada ou, pior, comemorada. Antes de qualquer identidade de gênero, são vidas. Vidas que estão sendo ceifadas diariamente pela violência, pelo ódio e pela desumanização.

Ser um ser humano digno de caráter exige, no mínimo, indignação e estarrecimento diante da violência. “Neste Dia da Visibilidade Trans, que Catanduva reafirme seu compromisso com a vida, com os direitos humanos e com a construção de uma cidade onde ninguém precise resistir apenas para existir”, reforça.