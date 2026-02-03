Destemidas percorrem a região com capacitação sobre neurodivergência

A Associação Destemidas, de Catanduva, que oferece apoio a famílias atípicas e acolhimento voltado a todas as deficiências, está percorrendo a região a convite das prefeituras para capacitar sobre a neurodivergência. A iniciativa é gratuita. “Estamos ensinando, não cobrando e seguiremos capacitando quem precisar”, destaca a presidente Andréa Alcântara Bertochi.

No ano passado, a ONG realizou a 1ª Semana da Deficiência junto com a Prefeitura de Palmares Paulista. Além disso, esteve em Novais, onde abordou o autismo, e mais recentemente em Tabapuã, para realizar capacitação sobre neurodivergência em parceria com o projeto Girassol, que também teve a participação da neurologista infantil Laura Domingues Fuster Pinheiro.

As abordagens feitas pela Destemidas envolveram palestra, acolhimento e partilha de experiências e momentos de união entre as famílias. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas das pessoas com deficiência, promovendo a inclusão social e combatendo o preconceito e a discriminação.

“Eu não posso cobrar que você saiba lidar com o autismo, se eu não te ensinei. Como que eu vou poder brigar com você, cobrar? A gente está se digladiando. A escola briga com a mãe, a mãe briga com a escola, e todo mundo está procurando culpados. Quando a grande verdade é que não tem culpado. Ninguém tem culpa. Todos nós estamos aprendendo. Então, eu assumi esse propósito de começar a fazer essa capacitação e começar a ensinar as pessoas”, pontua Andréa.

A capacitação traz demonstrações práticas. Uma das voluntárias, a psicóloga Camila Santos, simula uma crise sensorial de um autista e a equipe faz a contenção, ensinando como conter e acolher. “Ensinamos como ficar tranquilo em relação às leis, porque as pessoas têm muito medo de pôr a mão e ser processado, então a gente ensina qual o procedimento correto.”

A Associação Destemidas desenvolve trabalho dedicado a fortalecer mães e famílias atípicas, oferecendo apoio psicológico, social e emocional a quem cuida de crianças e adultos com deficiência. Além disso, a Associação realiza apoio jurídico, rodas de acolhimento semanais e ações que unem a comunidade na busca por mais respeito, inclusão e qualidade de vida.

A entidade tem sede na rua Curitiba, 1.014, em Catanduva, e se mantém com doações e ações voluntárias, sem recursos públicos. O telefone para informações é 17 99667-4459.