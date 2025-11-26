Desenvolve SP leva Jornada de Crédito a Tabapuã em dezembro

A Desenvolve SP realiza, em 9 de dezembro, mais uma edição da Jornada de Crédito, agora na cidade de Tabapuã, com o objetivo de transformar boas ideias e projetos em investimento nos negócios locais. O encontro acontece às 19h, no Centro de Lazer do Trabalhador Rural (Rodovia Vicinal Antônio Ricardo de Toledo, s/n), com a presença de consultores da agência paulista de fomento para orientar quem deseja tirar um projeto do papel, crescer, modernizar ou inovar.

No evento os especialistas da Desenvolve SP vão explicar, de forma simples e direta, as linhas de financiamento disponíveis para apoiar expansão, modernização, inovação e sustentabilidade em diferentes setores da economia. Além da apresentação geral, haverá atendimentos individuais, permitindo que cada empreendedor converse sobre seu momento, suas necessidades e o tipo de crédito mais adequado, seja para colocar uma ideia em prática ou para dar um passo além em uma trajetória que já está em construção.

A Jornada de Crédito também reforça histórias reais de empreendedores que encontraram no financiamento de longo prazo um caminho para ganhar fôlego e crescer, aumentando faturamento, como aconteceu com a Rocha Abrasivos, que fica em São José do Rio Preto, região administrativa de Tabapuã. “Com o crédito da Desenvolve SP, conseguimos comprar produtos à vista, o que aumentou nossa margem de lucro, além de dar fôlego ao fluxo de caixa”, conta Gabriela Rocha, que trabalha na empresa da família, e comercializa, por exemplo, discos de corte para ferro, eletrodos para solda e parafusos autobrocantes para telhas de zinco.

Voltado a micro, pequenos e médios empreendedores, o evento também beneficia negócios liderados por mulheres e pessoas com deficiência, que contam com condições exclusivas de financiamento, e linhas de crédito específicas para o agronegócio e sustentabilidade. A iniciativa em Tabapuã ocorre em parceria com o Sebrae Aqui, a Associação Comercial e o Sindicato Rural, ampliando a rede de apoio e fortalecendo a cultura empreendedora na cidade.