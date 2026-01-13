Desafio 21 Dias para Emagrecer tem acompanhamento multiprofissional

O Padre Albino Saúde promove, de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, o Desafio de 21 Dias para Emagrecer, iniciativa voltada à promoção da saúde, do bem-estar e da mudança de hábitos. As inscrições são gratuitas e exclusivas para beneficiários do PAS e podem ser realizadas até o dia 16 de janeiro por meio do link www.padrealbinosaude.com.br/desafio.

Durante os 21 dias, os participantes serão acompanhados pela equipe da Medicina Preventiva do PAS Previne, composta por profissional de educação física, nutricionista e psicólogo. A abertura do desafio será no dia 19 de janeiro, em encontro presencial, quando todos os inscritos realizarão pesagem da massa corporal e receberão o plano alimentar.

Ao longo do programa os participantes terão acompanhamento e orientações sobre diversos temas relacionados ao emagrecimento saudável, como termogênicos naturais, pensamentos sabotadores, consumo de bebidas alcoólicas, fibras, água e doces, ambientes invalidantes, fome emocional e comer consciente, gatilhos mentais, circunstâncias que dificultam a perda de peso, trocas inteligentes, controle da ansiedade, escolhas em festividades, recaídas, motivação e os diferentes tipos de açúcares e adoçantes.

Ao final do desafio, os três participantes que apresentarem o maior percentual de perda de gordura corporal serão premiados, reconhecendo o comprometimento e a dedicação ao longo do programa.