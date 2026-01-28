Derby entre Catanduva e Rio Preto tem ingressos antecipados à venda

Os ingressos para a estreia do Catanduva Futebol Clube no Estádio Silvio Salles pelo Paulistão da Série A3 estão disponíveis na Loja do Santo, que fica no Território do Esporte, na rua Brasil, n° 680. Crianças de até 14 anos não pagam entrada na arquibancada geral, mas é preciso retirar antecipadamente no local.

Para o público em geral, a entrada na geral custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada, enquanto na arquibancada coberta os valores são R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada.

A partida será contra o Rio Preto, em mais um derby regional, com início às 19h30. O Santo vem de vitória por 1 a 0 na estreia, fora de casa, contra a Francana. Já o adversário empatou em 2 a 2 com o Rio Branco, de Americana, jogando diante de sua torcida, em São José do Rio Preto.

De acordo com o técnico da equipe catanduvense, Ivan Canela, a expectativa para o confronto é positiva, tendo em vista a confiança adquirida com a vitória na estreia. Além disso, o elenco poderá contar com reforços que foram poupados na partida inicial devido a questões físicas.

“Agora é jogo em cima de jogo. A gente conta com o poio do nosso torcedor. Vamos fazer de tudo para ir em busca dos três pontos, dentro dos nossos domínios. Teremos o retorno de alguns jogadores que nós seguramos para fortalecer cada vez mais o nosso grupo”, destacou.

TRANSMISSÃO

Quem não puder assistir à partida no Silvio Salles poderá acompanhar a transmissão ao vivo pela rádio Vida FM 94.9, inclusive pelo canal Vida FM Catanduva no YouTube. A jornada esportiva começará às 19h, com narração do jornalista Tiago Lotto, comentários do radialista Carlos Bertim, trabalhos técnicos de Robertinho Índio e direção comercial de Jonas Cordeiro.