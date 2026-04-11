Deputado federal Ricardo Salles é entrevistado nesta segunda

O deputado federal Ricardo Salles (Novo) será entrevistado nas rádios Vox FM e Vida FM nesta segunda-feira, dia 13. Ele estará ao vivo nos estúdios das emissoras, às 9h e às 9h30, respectivamente. Salles é advogado, ex-secretário e ex-ministro de Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro (PL) e pré-candidato a senador para as eleições gerais deste ano.

O parlamentar está percorrendo diversas cidades do interior paulista em uma agenda regional voltada ao diálogo com lideranças locais e à discussão de demandas prioritárias para municípios médios e pequenos do Estado. Na segunda-feira, cumprirá várias agendas em Catanduva.

Segundo Salles, a visita ao interior possibilitará ouvir as necessidades regionais e fortalecer o debate sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local. Em entrevista recente em Botucatu, ele destacou que o interior apresenta realidades distintas em curtas distâncias.

No bate-papo ao vivo nas rádios Vox FM e Vida FM ele falará sobre o contexto político nacional, tocando em temas como economia, agronegócio e segurança pública. Salles também tem defendido maior atuação do Senado no equilíbrio entre os poderes da República e criticado o que considera interferências do Judiciário em competências do Legislativo e do Executivo.