Depois de longa espera, a vida volta a brilhar em azul e amarelo

Foram exatamente 10 anos e 9 meses desde o último nascimento de uma arara registrado no Zoológico Municipal de Catanduva, em janeiro de 2015. Durante todo esse período, a expectativa permanecia viva: o momento em que o azul e o amarelo voltariam a brilhar em forma de nova vida.

Em outubro de 2025, a natureza respondeu. Um filhote de arara-canindé nasceu e, agora, aos três meses de vida, alcançou um marco importante do seu desenvolvimento: deixou o ninho e começou a explorar o próprio recinto, demonstrando curiosidade, força e adaptação. Um passo pequeno no tamanho, mas gigante no significado.

Mais do que um nascimento, esse momento simboliza o trabalho realizado no Zoo, que vai muito além da visitação. O espaço cumpre papel essencial no cuidado com a fauna silvestre e na preservação do meio ambiente. A equipe técnica atua em parceria com a Polícia Ambiental, acolhendo animais feridos, debilitados ou vítimas de acidentes.

Após receberem atendimento veterinário e acompanhamento especializado, os animais que se recuperam são devolvidos ao habitat natural. Já aqueles que passam a depender de cuidados permanentes permanecem no Zoológico, onde têm qualidade de vida garantida. É o caso do lobo-guará Mogly, que vive com três patas e se tornou um símbolo de proteção e resiliência.

O nascimento da arara-canindé reforça esse compromisso diário com o bem-estar animal e a conservação ambiental, mostrando que dedicação, paciência e cuidado sempre valem a espera.