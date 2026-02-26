Defesa Civil de Catanduva participa de reuniões de prevenção às chuvas

A Defesa Civil de São Paulo realizou reunião de alinhamento estratégico com representantes das Defesas Civis municipais e das secretarias de Estado, nesta quarta-feira, 25, para reforçar as ações de prevenção, preparação e resposta diante da previsão de chuvas intensas em diversas regiões do território paulista, com maior destaque para o litoral paulista.

O coordenador da Defesa Civil de Catanduva, Guilherme Peres, participou da reunião virtual, bem como de outra atividade, na terça-feira, realizada pela Defesa Civil Nacional.

De acordo com a previsão meteorológica para esta quinta-feira, 26, a combinação de uma frente fria com a presença de um sistema atuando na costa paulista deverá favorecer a ocorrência de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na faixa leste, com maior destaque para o litoral, região metropolitana da capital e regiões de Campinas, Sorocaba, Itapeva, Registro e São José dos Campos, essa interação entre os sistemas contribuirá para a concentração de umidade, ocasionando chuvas contínuas, intercaladas por pancadas mais intensas.

O mapa de risco de chuva indica áreas em alerta vermelho de perigo para o Vale do Ribeira e todo o litoral de São Paulo. Nas regiões como Campinas, Sorocaba, Itapeva, São José dos Campos e a Região Metropolitana da Capital o mapa indica estado de alerta. Já as demais áreas do interior estão classificadas em atenção.