Defesa Civil aponta dias de calor e pancadas de chuva até quinta-feira

A Defesa Civil do Estado informa que a previsão do tempo para o período entre terça (6) e quinta-feira (8) indica a permanência de um padrão típico de verão em todo o território paulista. As manhãs devem apresentar temperaturas mais amenas, com possibilidade de formação de névoa em áreas mais elevadas do Estado, o que pode reduzir pontualmente a visibilidade. Ao longo das tardes, o aumento do calor favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento.

No estado, as temperaturas variam de 19°C a 28°C na terça-feira, de 20°C a 30°C na quarta-feira e de 22°C a 31°C na quinta-feira.

Na Região Metropolitana de São Paulo e Capital, as mínimas oscilam entre 16°C e 19°C, enquanto as máximas podem atingir até 30°C. Na Região de Campinas, os termômetros marcam entre 17°C e 29°C, e na Região de Sorocaba, as temperaturas variam de 18°C a 29°C.

No litoral, a Baixada Santista apresenta temperaturas mais amenas, com máximas entre 26°C e 29°C. O Vale do Paraíba, registra mínimas entre 17°C e 19°C e máximas de até 29°C. Já no interior, a Região de Araraquara pode chegar aos 30°C; na Região de Ribeirão Preto, as temperaturas variam entre 25°C e 29°C; na Região de São José do Rio Preto, as máximas chegam a 29°C; e na Região de Presidente Prudente são esperadas as temperaturas mais elevadas do período, com máximas de até 31°C na quarta e quinta-feira.

A Defesa Civil do Estado orienta a população a permanecer atenta às condições meteorológicas, especialmente no período da tarde e início da noite, quando há maior potencial para chuvas intensas em curto espaço de tempo. Em situações de ventos fortes, a recomendação é evitar áreas arborizadas, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos, acompanhando sempre os alertas emitidos pelos canais oficiais.