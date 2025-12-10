Decisões do Torneio de Final de Ano empolgam torcedores em Paraíso

Competição no bairro Macaúba reuniu 12 equipes da região nas categorias Adulto e Sub-16

Tradicional no calendário esportivo da região, o Torneio de Final de Ano do bairro Macaúba, em Paraíso, reuniu 12 equipes divididas entre as categorias Adulto e Sub-16. O torneio é idealizado por Edimar Izepam, com apoio da Prefeitura de Paraíso e Assessoria de Esporte, Lazer e Turismo.

Participaram da competição, no adulto, Usina São Domingos - Catanduva, EC Palestra - Catanduva, Grêmio FC - Palmares Paulista, Club Atlético Palmares - Palmares Paulista, Porto FC - Severínia, Amigos do Nilton - Severínia, Juventude FC - Palmares Paulista e Red United - Paraíso.

A campeã foi a Usina São Domingos, de Catanduva. Em uma partida equilibrada contra o Red United, de Paraíso, a decisão foi para os pênaltis, onde a equipe catanduvense levou a melhor.

Já no Sub-16, os competidores foram CFR Club - Paraíso, Paraíso EC - Paraíso, Prefeitura de Embaúba e Vida Longa FC - Severínia. O título ficou com o Paraíso EC, que venceu o CFR Club, também de Paraíso, pelo placar de 1 a 0. O gol decisivo foi marcado pelo atleta Lucas “Xerife”.

O torneio movimentou a comunidade local, reunindo moradores, atletas e famílias em um dia de integração, competição e entretenimento. Além das disputas em campo, o público acompanhou sorteios de prêmios e show musical, encerrando o evento com clima festivo.