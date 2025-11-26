De novo, Administração é o curso mais concorrido no Elias Nechar

O curso do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração tem a maior procura de candidatos do Vestibulinho da Etec Elias Nechar para o primeiro semestre de 2026. Cada uma das 40 vagas será disputada por 6,50 estudantes, ou seja, são 260 inscritos ao todo. No ano passado, o curso também liderou a preferência dos concorrentes na unidade de ensino.

O segundo curso mais concorrido na Etec de Catanduva é o do Ensino Médio integrado ao Técnico em Química com jornada integral: foram 167 inscritos, resultando em 4,18 candidatos por vaga. E fechando o top 3 aparece o curso do Ensino Médio integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com 161 inscritos, ficando com 4,03 concorrentes por vaga.

Os demais cursos disponíveis, apesar da serem da mesma modalidade, tiveram menor procura. O de Edificações atraiu 109 candidatos (2,73 por vaga), enquanto o de Informática para Internet teve 45 inscritos, o de Química noturno 44 inscritos (1,10), o de Agronegócio 42 inscritos (1,05), o de Mecatrônica 41 inscritos (1,03) e, por fim, o de Marketing com 33 inscritos (0,83).

Além disso, nas classes descentralizadas da Etec Elias Nechar em Urupês, há 57 inscritos para as 35 vagas oferecidas para o curso de Enfermagem e 34 para Desenvolvimento de Sistemas.

De acordo com o Centro Paula Souza, que administra as Etecs e Fatecs, no total, 270.655 candidatos se inscreveram para concorrer às vagas ofertadas no Vestibulinho das Etecs para todo o estado de São Paulo. Outros 12.666 participantes se inscreveram na opção treineiro.

LOCAL DE PROVA

Os candidatos do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre já podem consultar os locais de prova em vestibulinho.etec.sp.gov.br. É responsabilidade de cada participante consultar o endereço do exame na Área do Candidato ou diretamente na Etec ou extensão em que pretende estudar. Não haverá envio de convocação por Correios ou e-mail.

A avaliação será aplicada no domingo, 30, às 13h30, em unidades de ensino de todo o Estado de São Paulo. Os portões serão abertos às 12h30 e fechados, impreterivelmente, às 13h30. Após esse horário, não será permitida a entrada de candidatos. O Centro Paula Souza recomenda que o candidato chegue com pelo menos uma hora de antecedência para localizar a sala e a carteira.