Danseâme e Degagé fazem Curso de Férias com bolsas de estudos

Começa nesta segunda-feira o Curso de Férias da Danseâme Cia de Dança, em parceria com o Espaço de Dança Degagé. A iniciativa existe desde 2015 e se consolida como o curso mais completo da região. As atividades serão de 26 a 31 de janeiro, com aulas gratuitas de dança e teatro, em diversas modalidades e faixas etárias, e sorteios de bolsas de estudo.

A programação terá práticas corporais, audições e Masterclass com profissionais convidados. Serão abordados o Ballet Clássico, Pas de Deux, Técnica de Pontas, Pilates para bailarinos, Teatro, Dança Teatro, Dança Moderna, Dança Contemporânea, Danças Urbanas, Jazz Funk, K Pop, Jazz Dance, Lyrical Jazz e Repertório. Também haverá palestras sobre nutrição e produção cultural.

“Fico muito feliz de poder proporcionar para a cidade esse evento que vem se tornando cada vez mais necessário e só é possível graças aos profissionais que nos abraçaram”, celebra o diretor Guilherme Brito. “Eu acredito muito na importância desse projeto, pela relevância dele para a cidade, e por oferecer para as pessoas a possibilidade da dança dentro de suas vidas.”

Já no dia 1º de fevereiro será realizada a audição para o Curso de Formação Pré-Profissional em Dança para crianças e jovens, de ambos os sexos, de 5 até 21 anos, estudantes da rede pública municipal, estadual e federal. As inscrições para o Curso de Férias e para o Curso de Formação devem ser feitas por formulário virtual que pode ser obtido pelo telefone 17 98821-6066.