Dança Catanduva tem 542 coreografias inscritas para este ano

O 22º Festival Dança Catanduva 2026 encerrou o período de inscrições com números expressivos, reafirmando a força do evento no cenário da dança. Ao todo, foram registradas 542 coreografias, que serão apresentadas por 90 grupos, reunindo 1.185 participantes de diversas cidades e estados. Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Cultura.

Desse total de inscritos, 85 são diretores, responsáveis pelos grupos e companhias, enquanto os demais são bailarinos que participam das coreografias inscritas no festival.

Segundo a Cultura, a diversidade de estilos marcará a edição. As coreografias estão distribuídas entre várias modalidades, como Balé Clássico de Repertório (140), Jazz (96), Balé Clássico Livre e Neoclássico (75), Dança Contemporânea (64), Estilo Livre (55), Danças Urbanas (37), Danças Árabes (28), PCD (19), Danças Populares (11), Dança de Salão (10) e Melhor Idade (9).

Com o encerramento das inscrições, o festival entra agora na fase de seletiva técnica. Todas as coreografias passarão por avaliação prévia realizada por três bailarinos profissionais contratados pela organização, responsáveis por analisar os trabalhos inscritos.

O resultado da seletiva, com a lista das coreografias aprovadas para a competição, será divulgado no dia 20 de março, às 16h. O 22º Dança Catanduva será realizado de 17 a 21 de abril, reunindo bailarinos, coreógrafos e companhias em uma programação que movimentará a cidade. O evento terá R$ 40 mil em premiação total e corpo de jurados consagrados no cenário da dança.