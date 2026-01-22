Cursos de graduação da UFSCar de Rio Preto têm acesso pelo Sisu

Para iniciar suas atividades em São José do Rio Preto, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está ofertando, pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Governo Federal, 90 vagas em três cursos de graduação. As aulas ocorrerão no campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) do município, no período noturno e tem previsão de início em 9 de março.

O novo campus da UFSCar adotou modelo pedagógico conhecido como Educação Superior em Regime de Ciclos. Nele, estudantes realizam uma formação inicial mais ampla em Bacharelados Interdisciplinares, que têm duração média de três anos, e podem seguir para um segundo ciclo com áreas específicas. Ao concluir cada ciclo, o aluno recebe um diploma de bacharel.

Uma das opções em Rio Preto é o Bacharelado Interdisciplinar em Artes (BIA), com formação ampla, humanista e técnico-criativa no campo das Artes. Ao finalizar o primeiro ciclo, o aluno será Bacharel em Artes; depois poderá se graduar em Artes Cênicas e/ou Produção Cultural.

Outro curso é o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Humanidades (BICH), com formação interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais que oferece, no segundo ciclo, a graduação em Serviço Social e/ou Arquitetura e Urbanismo (com ênfase em Habitação de Interesse Social).

A terceira opção é o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, Tecnologia e Inovação (BICTI), que formação científica e tecnológica ampla. No segundo ciclo, o aluno poderá se graduar em Inteligência Artificial e Ciências de Dados e/ou Engenharia de Manufatura e Design.

Para Danilo Giroldo, diretor do campus São José do Rio Preto, a oferta dos cursos em 2026 representa uma conquista para a UFSCar. “O processo de inscrição no SiSU e o início das primeiras turmas neste ano mostram que conseguimos responder às demandas da sociedade”, comenta o gestor, projetando para o próximo período a organização novo campus.

INGRESSO PELO SISU

O Sisu é a principal porta de entrada aos cursos de graduação presenciais das universidades federais. Para participar, as pessoas interessadas devem ter feito as provas do Enem nos anos de 2023, 2024 ou 2025. As inscrições se iniciaram em 19 de janeiro e se encerrarão no dia 23 de janeiro. Todo o processo é realizado online, pelo site https://acessounico.mec.gov.br/sisu.