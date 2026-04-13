Curso sobre Psicologia do Esporte foca desempenho e saúde mental

O curso de Psicologia da Unifipa realiza, no dia 16 de maio, o curso livre “Noções Básicas sobre Psicologia do Esporte”. A atividade é voltada a estudantes de Psicologia, Educação Física e profissionais interessados na temática e acontece das 13h30 às 17h, na Sala D5, no Campus Sede da instituição, em Catanduva.

A condução do curso ficará a cargo da Profa. Ma. Katiúcia Marquezin, psicóloga da equipe de futebol do Grêmio Novorizontino. A profissional é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp, além de especialista em Neuropsicologia e Psicologia do Esporte.

O objetivo é apresentar fundamentos teóricos e práticos da Psicologia do Esporte, abordando os processos psicológicos relacionados ao desempenho esportivo. A programação também prevê a discussão de estratégias de intervenção voltadas à motivação, foco, regulação emocional e trabalho em equipe, aplicáveis tanto ao alto rendimento quanto a outras práticas esportivas.

Com carga horária de 3h, o curso oferece vagas limitadas e investimento de R$ 70. As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de maio pelo site www.unifipa.com.br/cursoslivres.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia, Profa. Ma. Luciana Calza, a iniciativa faz parte das ações de extensão da instituição, com foco na formação continuada e na ampliação do acesso a conteúdos especializados.