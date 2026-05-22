Curso de Pedagogia da Unifipa conquista nota máxima no Enade

O curso de Pedagogia da Unifipa conquistou conceito 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025, avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC) que mede a qualidade dos cursos de graduação em todo o país. Com a média obtida, o curso da Unifipa ficou em primeiro lugar do Noroeste paulista. A nota máxima representa o mais alto nível de desempenho na avaliação nacional e reforça o compromisso da instituição com a excelência acadêmica e a formação de profissionais qualificados.

O resultado alcançado pelo curso de Pedagogia soma-se a outra importante conquista obtida pela instituição neste ano. Em janeiro, o curso de Medicina Unifipa/Fameca também recebeu nota máxima no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), destacando o desempenho acadêmico da instituição em diferentes áreas do conhecimento.

Segundo a coordenadora do curso de Pedagogia, Profa. Dra. Maria Silvia Azarite Salomão, a conquista é resultado do trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos anos. “Essa nota representa o comprometimento de toda a equipe docente, colaboradores e alunos com a qualidade do ensino e a formação humana. É um reconhecimento importante do trabalho que vem sendo realizado pelo curso”, destacou.

O diretor de Educação da Fundação Padre Albino, Bruno Dias, disse que receber a nota máxima no Enade é motivo de grande orgulho para toda a comunidade acadêmica da Unifipa, já que o conceito 5 conquistado pelo curso de Pedagogia reafirma o compromisso institucional com a excelência no ensino, com a formação humana e com a preparação de profissionais altamente qualificados para a educação brasileira.

“Esse resultado é reflexo de um trabalho construído diariamente por professores dedicados, estudantes comprometidos, coordenação atuante e por uma instituição que acredita no poder transformador da educação. Mais do que um indicador de qualidade, essa conquista demonstra que o curso de Pedagogia do Centro Universitário Padre Albino está alinhado às melhores práticas acadêmicas, pedagógicas e formativas do país”, enalteceu.

O Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e considera critérios relacionados ao desempenho dos estudantes, estrutura dos cursos e práticas pedagógicas adotadas pelas instituições de ensino superior.