Curso de Farmácia da Unifipa oferece capacitação para o mercado pet

O curso de Farmácia da Unifipa está com inscrições abertas para o "Curso Livre de Manipulação de Formulações Veterinárias", com início presencial no dia 29 de novembro, sábado, e aulas online até 2 de dezembro.

As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 28 no site www.unifipa.com.br/cursoslivres. Com carga horária de 16h, o curso visa capacitar profissionais de farmácia e biomedicina, graduandos e estudantes de cursos técnicos que desejam ingressar no promissor mercado pet.

“O curso abordará diversos aspectos relacionados à manipulação de medicamentos específicos para animais, atendendo às diferentes necessidades de saúde e tratamento de diversas espécies”, explica o professor Luiz Fabiano de Lemos Marcolin, docente responsável pelo curso.

Entre as práticas a serem exploradas, os participantes aprenderão a manipular formas farmacêuticas de uso veterinário, incluindo boas práticas, embalagem, rotulagem, biossegurança e descarte de resíduos.

Segundo Marcolin, o objetivo é fornecer aos profissionais os conhecimentos necessários para compreender, preparar e disponibilizar medicamentos de forma segura e eficaz, contribuindo para o bem-estar dos animais e atendendo às demandas crescentes do mercado pet.

“A certificação obtida ao final do curso permitirá que os profissionais atuem em farmácias de manipulação veterinária, agregando valor às suas habilidades e ampliando suas oportunidades de carreira”, ressalta o professor.