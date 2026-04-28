Curso de Direito Unifipa recebe presidente da OAB/SP nesta quarta

A Unifipa Catanduva, em parceria com a OAB – Subseção de Catanduva, promove nesta quarta-feira, 29, a Aula Magna do curso de Direito com o tema “Técnicas de argumentação escrita e oral nos tribunais”. O evento será às 18h30, no auditório do curso no Campus São Francisco, e é voltado a operadores do Direito, estudantes de graduação, egressos e demais interessados.

O evento tem a presença confirmada de Leonardo Sica, presidente da OAB São Paulo. Advogado criminalista, Sica possui ampla atuação na área jurídica, sendo reconhecido por sua experiência em Direito Penal e Processual Penal.

Ao longo da carreira, construiu trajetória de destaque na advocacia, participando de debates institucionais e contribuindo para o fortalecimento da classe. Sua atuação à frente da OAB/SP tem compromisso com a valorização da advocacia e a defesa das prerrogativas profissionais.

O coordenador do curso de Direito, Prof. Dr. Luís Antonio Rossi, ressalta que a presença do presidente da OAB/SP representa momento de prestígio para o curso. “Trata-se de oportunidade para nossos alunos e para toda a comunidade jurídica da região terem contato direto com esta liderança expressiva da advocacia paulista, enriquecendo a formação acadêmica e profissional."

Em relação ao tema da aula magna, o coordenador destaca que a argumentação jurídica é competência essencial para o exercício do Direito. "As técnicas de argumentação, tanto na forma escrita quanto oral, são fundamentais para a atuação nos tribunais. Dominar essas habilidades permite ao profissional construir raciocínios mais consistentes, defender melhor os interesses de seus clientes e atuar com maior segurança e efetividade no ambiente jurídico."

Para informações e inclusão na lista de presença, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Acadêmica do Campus São Francisco pelo telefone 17 3311-4800.