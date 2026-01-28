Cursinho Sala Extra da Fameca abre inscrições para Vestibulinho

O cursinho popular Sala Extra, projeto de extensão do curso de Medicina da Fameca/Unifipa, abriu as inscrições para o Vestibulinho 2026. O processo é realizado exclusivamente pela internet, por meio do site da Unifipa, no endereço www.unifipa.com.br/salaextra.

Serão disponibilizadas 50 vagas a estudantes de escolas públicas de Catanduva e região que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. Terão prioridade no preenchimento das vagas os alunos do 3º ano do Ensino Médio e os que já concluíram essa etapa, seguidos pelos estudantes do 2º ano e, posteriormente, do 1º ano.

Além disso serão oferecidas 10 vagas para alunos provenientes de escolas particulares de Catanduva e região, com bolsa integral, desde que tenham concluído o Ensino Médio. As vagas remanescentes serão redirecionadas a candidatos oriundos da rede pública. A comprovação da escolaridade e da condição de bolsa será avaliada no momento da matrícula.

O processo seletivo será composto por uma única fase, com aplicação de prova objetiva, contendo questões elaboradas com base nas diretrizes e parâmetros curriculares nacionais do Ensino Médio, com o objetivo de avaliar os conhecimentos e habilidades dos candidatos.

A prova será aplicada no dia 28 de fevereiro, das 14h às 17h (horário de Brasília), na sede da Unifipa, na Rua dos Estudantes, nº 225, Parque Iracema. A divulgação das salas ocorrerá por meio do perfil oficial do cursinho no Instagram (@salaextracursinho).

A relação dos convocados para matrícula na primeira chamada será divulgada a partir das 14h do dia 2 de março, tanto no Instagram do Sala Extra quanto no site da Unifipa. Serão convocados os classificados até o limite de vagas oferecidas, em ordem alfabética. As matrículas da primeira chamada ocorrerão nos dias 2, 3 e 4 de março, das 8h às 18h, via WhatsApp.

O PROJETO

O cursinho Sala Extra é gratuito e destinado a alunos e ex-alunos do Ensino Médio da rede pública, bem como a bolsistas de escolas particulares que pretendem concorrer a vestibulares. As aulas são ministradas por acadêmicos do curso de Medicina, que atuam de forma voluntária.

O projeto foi idealizado pelos estudantes em 2004 e, posteriormente, incorporado às atividades de extensão da instituição, em reconhecimento à sua relevância social. Desde sua criação, o Sala Extra registra aprovações em universidades de alta concorrência, como USP e Unesp.