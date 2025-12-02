Crippa pede estudo para elevar apoio financeiro a atletas

O presidente da Câmara de Catanduva, vereador Marcos Crippa (PL), solicitou por meio de requerimento um estudo da Prefeitura Municipal para que o valor financeiro oferecido atualmente aos atletas que representam a cidade em competições oficiais seja reajustado, ou seja, que o valor do apoio seja maior.

O documento foi aprovado por unanimidade na sessão da Câmara realizada no último dia 25 de novembro. Segundo Crippa, o pedido do estudo representa um avanço nas políticas municipais de esporte, visando garantir o apoio financeiro, incentivando a permanência no programa e o desenvolvimento/projeção dos atletas de Catanduva.

O Decreto Municipal nº 5.045/2007 instituiu o Programa Bolsa Esporte Olímpico, que visa oferecer apoio financeiro, médico, psicológico e técnico aos atletas do Município que participarem de competições nas modalidades olímpicas individuais e coletivas.

O parágrafo único do Artigo 1º do decreto diz que “serão atendidos pelo Programa Bolsa Esporte Olímpico, nas diversas modalidades de esporte, os atletas classificados no processo de seleção realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, cuja verba destinada para esse fim será de, no máximo, R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, de fevereiro a dezembro de cada ano, observando-se o disposto neste regulamento”.

No requerimento, o vereador Marcos Crippa diz que o valor do apoio financeiro não apresenta qualquer reajuste desde 2007, ano em que o Decreto Municipal foi publicado.

“O apoio aos jovens atletas é fundamental para revelarmos futuros profissionais. Catanduva é uma cidade rica em diferentes modalidades esportivas, tendo vários ‘filhos da cidade’ jogando/atuando profissionalmente no exterior. Apoiar quem está iniciando no esporte – independente da modalidade – é fundamental”, comentou o vereador.