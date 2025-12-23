Crippa ‘enxuga’ contas da Câmara e devolve R$ 12 milhões ao Executivo

O presidente da Câmara de Catanduva, Marcos Crippa (PL), esteve nas rádios Vox FM e Vida FM, e fez avaliação positiva dos trabalhos do Legislativo em 2025, destacando a devolução de R$ 12 milhões ao Executivo como resultado de uma gestão marcada por austeridade, responsabilidade fiscal e compromisso com o dinheiro público.

Crippa relembrou a reorganização administrativa feita logo ao assumir a presidência, com redução de gastos e enxugamento da estrutura interna da Câmara. Segundo ele, a economia foi possível graças à dispensa de cargos, rompimento de contratos considerados desnecessários e ao alinhamento dos vereadores em torno de uma gestão mais eficiente.

“Quando nós disputamos a presidência, eu disse aos vereadores que faríamos isso. Vou enxugar a máquina, trabalhar de forma muito estreita para que a gente possa economizar o máximo e devolver o máximo pra a prefeitura. Porque aquilo que nós economizamos e que volta para a prefeitura, volta para a população. É o dinheiro dos impostos que as pessoas pagam”, ressaltou.

O parlamentar explicou que parte dos recursos já foi repassada ao longo do ano e que a devolução segue até o fim de dezembro, conforme determina a legislação. O presidente também destacou que o dinheiro retorna à Prefeitura para ser aplicado conforme a necessidade do município, beneficiando diretamente a população.

De acordo com o presidente do Legislativo, a postura adotada em 2025 será mantida no próximo ano. Crippa garantiu que a Câmara seguirá em 2026 com o mesmo rigor no controle das despesas, prezando pela legalidade, transparência e uso responsável dos recursos públicos. “Em 2026 vamos continuar na mesma linha. O que não for necessário gastar, será devolvido.”

ELOGIOS

Questionado sobre o trabalho do prefeito Padre Osvaldo, Crippa disse que o chefe do Executivo é uma pessoa de fácil acesso, que está sempre aberto ao diálogo. “O prefeito tem uma forma diferente de administrar, ele é mais humanizado. Às vezes saio com ele pela cidade e vejo a forma de tratamento que as pessoas têm. As pessoas querem abraçar, que ele entre na casa.”

Crippa afirmou também que, administrativamente, os resultados da gestão de Padre Osvaldo podem ser vistos pelos bairros. “É uma cidade tranquila, ordeira, que consegue atingir os objetivos. Dentro de qualquer área da nossa cidade, as coisas estão indo muito bem.”