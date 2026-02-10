Crippa cobra informações da empresa de transporte coletivo

O presidente da Câmara de Catanduva, Marcos Crippa (PL), apresentou dois requerimentos que cobram explicações da empresa Auto Viação Suzano, responsável pelo transporte coletivo no município. Os documentos serão oficialmente encaminhados à concessionária e à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, com prazo de 30 dias para respostas ao parlamentar.

Crippa solicita a comprovação de que todos os veículos utilizados contam com sistemas de GPS e Wi-Fi em funcionamento, conforme previsto em contrato firmado com o poder público. Além disso, pede cópia da documentação de todos os veículos em operação, incluindo a frota reserva.

Outro ponto do questionamento diz respeito ao quadro funcional da empresa. O vereador requer a relação nominal dos colaboradores, abrangendo motoristas, fiscais, mecânicos, profissionais de atendimento e equipe administrativa, bem como o relatório trabalhista dos últimos 12 meses, com a comprovação do pagamento de salários e encargos trabalhistas.

Ao justificar o pedido, Crippa ressaltou que a medida tem como objetivo garantir transparência, fiscalização efetiva e prestação de contas, princípios fundamentais quando se trata de um serviço público essencial que impacta diretamente o dia a dia da população. “A empresa atende milhares de munícipes todos os dias e precisa demonstrar, de forma clara e documentada, que cumpre integralmente o contrato e respeita seus colaboradores”, destacou o vereador.

O presidente da Câmara lembrou, ainda, que um ofício com os mesmos questionamentos foi encaminhado à Auto Viação Suzano no dia 5 de janeiro de 2026, mas não houve qualquer resposta por parte da empresa até o momento, o que reforçou a necessidade de formalizar a cobrança por meio de requerimento aprovado em plenário, por unanimidade.