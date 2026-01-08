Crimes de estupro caem 15% e chegam ao menor patamar em 4 anos

Catanduva apresentou queda de 15,7% nos casos de estupro, apesar de prosseguir com índices preocupantes. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), de janeiro a novembro, o indicador passou de 38 casos em 2024 para 32 no ano passado. A diminuição também foi verificada no estado, porém com redução de 0,9% – caiu de 13.483 para 13.355.

Quando se leva em conta apenas o mês de novembro, último analisado no levantamento da SSP, as ocorrências desse tipo em Catanduva reduziram de 4 para 0, de um ano para o outro. Ao todo, foram 12 estupros em geral e 26 estupros de vulnerável em 2024, e 5 estupros em geral e 27 de vulnerável, em 2025. No ano passado, o pior cenário foi visto em setembro, com 7 ocorrências.

De acordo com o Governo do Estado, várias ações tem contribuído para o fortalecimento da rede de proteção às vítimas, de forma a reduzir casos de estupro, violência contra a mulher e feminicídio. Um exemplo é o Cabine Lilás, programa da Polícia Militar, por meio do número 190, voltado ao atendimento mais humano e acolhedor de vítimas de violência doméstica.

O estado também possui 142 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) - sendo que 18 funcionam 24 horas por dia, além de 170 salas DDM instaladas estrategicamente em plantões policiais. Nestes espaços o atendimento é realizado por videoconferência por equipe especializada.

“O combate a crimes de tão elevada gravidade é pauta permanente da Polícia Civil, que tem aprimorado os mecanismos de ação, seja pelo acolhimento das vítimas por equipes especializadas, com atenção contínua à capacitação dos policiais, seja pelo oferecimento de ambientes humanizados nas delegacias, de maneira a acolher e preservar a vítima”, disse a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), delegada Cristiane Braga.

ANO A ANO

A quantidade de estupros registrados em Catanduva de janeiro a novembro de 2025 é a menor dos últimos quatro anos: foram 38 em 2024, 41 em 2023 e 42 em 2022. Na última década, conforme levantamento feito pelo jornal O Regional, o menor número foi verificado em 2016, com 24 ocorrências, enquanto o pior cenário foi constatado em 2017, com 45 crimes do tipo.