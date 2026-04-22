Crianças do Mundo ABA participam de corrida com incentivo da Unimed

A Unimed Catanduva viabilizou a participação de crianças atendidas pelo Mundo ABA na 5ª Corrida Unimed Catanduva, que será realizada no próximo domingo, dia 26 de abril, no Parque do Aeroporto, reforçando seu compromisso com a inclusão, o incentivo ao esporte e o desenvolvimento social.

A ação permitirá que as crianças vivenciem a experiência de um evento esportivo, contribuindo para a socialização, o bem-estar e a integração em um ambiente coletivo.

O Mundo ABA é especializado na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), metodologia voltada ao desenvolvimento de habilidades e à inclusão social, especialmente de crianças com necessidades específicas.

Por meio dessa iniciativa, a Unimed Catanduva amplia o acesso ao esporte como ferramenta de transformação, promovendo não apenas saúde física, mas também estímulos importantes para o desenvolvimento emocional e social das crianças.

“Com iniciativas como essa, a cooperativa reafirma seu papel social, incentivando práticas que promovem qualidade de vida, integração e cuidado com as pessoas em todas as fases da vida”, enaltece a Unimed, em nota à imprensa.