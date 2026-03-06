Creche do Cidade Jardim abre as portas na segunda-feira

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Educação, anuncia o início das atividades da EMEI Prof.ª Dra. Lidionete Rossi no próximo dia 9 de março. A nova unidade de Educação Infantil passa a integrar a rede municipal como a sexta escola aberta pelo município desde 2022.

Neste primeiro momento, a escola iniciará o atendimento com três turmas de Berçário, recebendo os primeiros alunos já matriculados. A unidade também oferecerá Jardim, Pré I e Pré II, conforme a formação de novas turmas.

A partir do início das atividades, as matrículas passarão a ser realizadas diretamente na própria escola, e não mais na Secretaria de Educação. A EMEI Lidionete Rossi está localizada na rua Porto Grande, nº 367, no Cidade Jardim, e funcionará das 7h às 17h, atendendo em tempo integral.

A unidade foi construída por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Catanduva. Do total investido na obra, R$ 1.254.565,42 são provenientes de recursos estaduais, enquanto o município contribuiu com R$ 308.103,44 de contrapartida municipal.

A obra teve início em 2015, permaneceu cerca de 7 anos paralisada e foi retomada recentemente até sua conclusão. Para garantir o funcionamento da escola, a prefeitura também investiu R$ 105 mil em mobiliário, além de realizar serviços de limpeza, organização dos ambientes, montagem das salas de aula, estrutura de refeitório, cozinha, diretoria e secretaria, bem como paisagismo.

“Com a abertura da EMEI Lidionete Rossi, Catanduva amplia o atendimento à educação infantil e fortalece o compromisso com o acesso das famílias a vagas em creches e pré-escolas no município”, enaltece, em nota, a Secretaria de Educação.