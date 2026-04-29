Corrida Unimed Catanduva reúne 600 competidores e movimenta a cidade

A manhã do último domingo, dia 26, foi marcada por energia, superação e integração na 5ª Corrida Unimed Catanduva. O evento reuniu mais de 600 participantes, vindos de mais de 30 cidades, além de centenas de pessoas que acompanharam e prestigiaram a programação, ampliando ainda mais o público presente.

Com provas de 5 km, 10 km, categoria PcD e a tradicional Corrida Kids, o evento contemplou atletas de diferentes níveis e idades. A diversidade de modalidades reforçou o propósito de incentivar a prática esportiva de forma acessível e inclusiva.

A corrida contou com ativações dos patrocinadores, espaços preparados para registros fotográficos e a presença de diversas assessorias esportivas, que contribuíram para a organização e para o clima de integração ao longo de toda a manhã.

Um dos grandes momentos foi a participação do atleta Altobeli Silva, patrocinado pela Unimed Catanduva, que conquistou o 1º lugar na prova de 5 km, com o tempo de 15 minutos e 17 segundos, reforçando seu alto nível competitivo.

A diretoria da Unimed Catanduva também esteve presente. Para o presidente, Dr. José Renato Pizarro, a continuidade da iniciativa é essencial. "A saúde está sempre em primeiro lugar, pois como vamos viver mais é sempre melhor viver com saúde. Parabenizo os participantes e aqueles que organizaram a 5ª Corrida Unimed Catanduva. É muito gratificante ver a adesão crescente da população e poder dar continuidade a uma iniciativa tão importante para a nossa cidade.”



INCLUSÃO

A Corrida Kids teve um momento especial com a participação das crianças atendidas pelo Mundo ABA, que vivenciaram a experiência da corrida com entusiasmo, reforçando o papel do esporte como ferramenta de inclusão e socialização.

“Mais do que números, a corrida mostrou, na prática, o engajamento da comunidade com iniciativas voltadas à saúde e bem-estar. A presença de atletas, famílias, assessorias e parceiros evidencia que o evento segue crescendo e se fortalecendo, consolidando-se como um dos principais encontros esportivos da região”, celebrou a Unimed, em nota.