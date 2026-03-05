Correios abrem credenciamento para Pontos de Coleta no interior de SP

Os Correios lançaram editais para o credenciamento de empresas interessadas em atuar como Pontos de Coleta em diversas cidades do interior de São Paulo, incluindo Catanduva e outras da região, como São José do Rio Preto, Fernandópolis, Mirassol e Votuporanga.

Para oferecer mais comodidade, a empresa reforça sua rede de atendimento por meio de parcerias com estabelecimentos do varejo - como farmácias, papelarias e pequenos comércios -, que se tornam canais alternativos para envio e recebimento de encomendas.

Entre os requisitos necessários para atuar como Ponto de Coleta, os interessados devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, ter alguns equipamentos, como smartphone e impressora, além de estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.

A parceria oferece ao comerciante a vantagem de aumentar o fluxo de clientes, a possibilidade de incrementar as vendas, ter baixo custo de investimento, além de associar-se à marca Correios, empresa nacional que entrega, diariamente, milhares de encomendas em todo país.

A população também é beneficiada ao ganhar um ponto de Correios mais próximo de sua residência ou do trabalho, funcionando em horários mais flexíveis.

Além da postagem de encomendas, os clientes podem utilizar o Ponto de Coleta para o serviço de Clique & Retire. Essa opção é ideal para quem não pode receber em casa devido à rotina de trabalho ou ausência no endereço, evitando tentativas frustradas de entrega.

Todas as informações e o formulário de cadastro para quem tiver interesse em se credenciar estão disponíveis no site dos Correios: www.correios.com.br.