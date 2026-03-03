Corradi e Seidler representam o Brasil no Pan-Americano de Paraciclismo

A dupla brasileira formada por Edson Corradi, de Catanduva, e Alírio Seidler, atleta com deficiência visual de Florianópolis, conquistou importante resultado no Campeonato Pan-Americano de Paraciclismo, disputado no domingo, 1º de março, em Indaiatuba.

Representando o Brasil na prova de resistência, a dupla terminou na 6ª colocação entre 20 equipes de diversos países das Américas. O desempenho garantiu aos atletas brasileiros lugar de destaque em uma competição de alto nível técnico e marcada por forte disputa do início ao fim.

Corradi e Seidler enfrentaram adversários tradicionais do continente, competindo contra duplas de vários países, entre eles México, Chile, Panamá e Argentina, além de outras seleções que levaram atletas experientes para a disputa. A prova exigiu estratégia, entrosamento e resistência física, características fundamentais nas categorias de paraciclismo em tandem.

O 6º lugar coloca a dupla entre as melhores do continente e reforça a competitividade do paraciclismo brasileiro no cenário internacional. Para Edson Corradi, o resultado representa mais um capítulo importante em sua trajetória esportiva, levando o nome de Catanduva ao pódio continental. Já para Alírio Seidler, a participação consolida sua presença entre os principais atletas da modalidade na América Latina.

A competição reuniu grandes nomes do paraciclismo e evidenciou o crescimento da modalidade no continente, com disputas equilibradas e alto nível técnico. O desempenho da dupla brasileira mantém viva a busca por posições ainda mais expressivas nas próximas competições.

A equipe da Colômbia foi a campeão na classificação geral. Em segundo ficou a Argentina e em terceiro a equipe do Brasil. “Foi, mais uma vez, muito emocionante poder representar o Brasil nessa modalidade. Agradeço o convite do meu parceiro Alírio, um ciclista determinado e com muita experiência nesse tipo de prova”, comentou o catanduvense Edson Corradi.