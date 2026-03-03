Com duas atletas de Catanduva, Basquete 60+ encerra campanha no Pan

A equipe feminina do Brasil 60+ encerrou a sua participação no Campeonato Pan-Americano de Basquete Master com vitória contra o Equador, em El Salvador. O placar foi de 56 a 47. Com o resultado, o time conseguiu a 9ª posição na classificação geral da competição - que tinha 20 equipes. Celinha e Mirlei, ambas de Catanduva, integraram o grupo.

A seleção brasileira caiu na chave mais difícil, tanto que as duas primeiras colocadas foram as equipes vencedoras: México e Colômbia, campeã e vice, respectivamente. As duas derrotaram o Brasil na fase de classificação, por placares apertados.

Para a técnica e coordenadora do time, Ana Maria Wilcsek, agora é importante manter a união do grupo, que recebeu novos e importantes reforços. Ao todo, foram cinco integrantes que chegaram para se somar ao elenco.

“O resultado não foi o esperado, pois o Brasil tinha time para chegar entre os primeiros, mas não deu. Agora é treinar e preparar para o próximo campeonato, o Sul Sudeste, que acontece no final de abril, começo de maio, em Caraguatatuba”, disse Ana Maria.

A equipe irá com a base do time que foi ao Pan e servirá de treino para outras importantes competições que estão por vir: o Campeonato Europeu, na Grécia, no final de junho, começo de julho, e o Mundial, que agregará outras modalidades, em Mar Del Plata, Argentina, no final de outubro.

Uma atleta Catanduva se destacou como uma das cestinhas: a jogadora Mirlei foi a 2ª colocada no ranking geral da competição, com 113 pontos. Já a ala Lourdes ficou na 21ª posição, com 55 pontos marcados. O time retornou para o Brasil nesta terça-feira, dia 3.