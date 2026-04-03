Esporte
Copa Gospel de Futsal Smel chega ao fim com público recorde no Gavioli
Foto: Prefeitura de Catanduva - Competição consagrou como campeã a Igreja Aliança com Deus
Evento foi considerado um sucesso, reunindo mais de 10 igrejas e toda a comunidade esportiva
Por Da Reportagem Local | 03 de abril, 2026

A final da Copa Gospel de Futsal Smel marcou a noite de quarta-feira, 1º de abril, no Ginásio Gavioli, com público recorde e uma atmosfera de muita alegria, união e fé.

O evento foi considerado um sucesso, reunindo mais de 10 igrejas, além de crianças, famílias, autoridades e toda a comunidade esportiva, consolidando-se como um importante marco para o esporte e a integração social na cidade e região.

A competição consagrou como campeã a Igreja Aliança com Deus. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Novo Tempo ficou com o vice-campeonato, seguida pela Igreja do Evangelho Quadrangular em terceiro lugar e a Igreja Brasa Viva na quarta colocação.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a Copa Gospel demonstrou a força do esporte como ferramenta de transformação, promovendo valores, fortalecendo vínculos e incentivando a participação comunitária.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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