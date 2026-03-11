Copa Gospel de Catanduva começa com participação de 10 equipes

Começou nesta segunda-feira, 9, a primeira edição da Copa Gospel de Catanduva. A competição é organizada pela Smel - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e reúne equipes formadas por igrejas do município em uma proposta que une esporte e integração entre as congregações.

A cerimônia de abertura foi realizada no Núcleo Esportivo do Gavioli e contou com a presença de atletas, representantes das igrejas e público que acompanhou os primeiros jogos do torneio. O prefeito Padre Osvaldo também marcou presença e deu o pontapé inicial.

A programação começou com apresentação especial da Bamuca, a Banda Municipal de Catanduva, que animou o público e marcou o início oficial do evento antes da bola rolar.

De acordo com a Smel, a Copa Gospel tem o objetivo de promover ambiente de confraternização, valorizando o espírito esportivo e fortalecendo os laços entre as comunidades religiosas da cidade. “A ideia foi rapidamente abraçada pelas igrejas de Catanduva”, ressalta.

Ao todo, 10 equipes participam da competição. No Grupo A estão Brasa Viva; Igreja Batista Peniel; Assembleia de Deus Catanduva; Aliança com Deus; e Primeira Igreja Batista. Já no Grupo B aparecem Um Novo Tempo, Uma Nova História; Assembleia de Deus Ministério Esperança; Igreja do Evangelho Quadrangular; Segunda Igreja Presbiteriana; e Ello Eterno.

As equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos na fase classificatória. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam para as semifinais, que serão disputadas no dia 25 de março. A final da primeira Copa Gospel de Catanduva está marcada para 27 de março.