Contas de luz em atraso podem ser renegociadas até esta terça-feira

A campanha de negociação de débitos da Energisa entra na reta final. Clientes da concessionária que estão com contas de luz em atraso há mais um mês têm até esta terça-feira, dia 30 de dezembro, para aproveitar as condições especiais de regularização dos débitos. A iniciativa é uma oportunidade para sair da inadimplência e virar o ano com todas as contas em dia.

Para facilitar, a Energisa oferece opções de pagamentos à vista, pelo Pix, cartões de crédito e débito, e parcelamento direto na fatura de energia.

A coordenadora de Recebíveis da Energisa Sul-Sudeste, Juliana Ribeiro, explica que a campanha de negociação está disponível para pessoas físicas e jurídicas que estão com contas em atraso há mais de 30 dias.

“Mesmo com a correria e as festas do final do ano, dá para negociar com a Energisa sem burocracia. Basta entrar em contato pelos canais digitais e aproveitar as condições que se encaixam no seu orçamento”, enfatiza Juliana, destacando a praticidade da negociação digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência de atendimento.

Para negociar, basta acessar o aplicativo Energisa On, disponível gratuitamente para celulares, ou o site www.energisa.com.br. No momento do acesso é necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG) e uma conta de energia recente, que têm todas as informações necessárias para concluir a negociação.