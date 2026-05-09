Política
Conselho Municipal de Saúde elege nova mesa diretora para 2026/28
Foto: Divulgação - Orivaldo de Lima, o segundo da esq. para direita, assumiu a presidência
Votação foi realizada na última quarta-feira, com participação de 24 conselheiros titulares
Por Da Reportagem Local | 09 de maio, 2026

Na noite de quarta-feira, 6, na sala de reuniões Daniel Francisco Raimundo, o plenário do Conselho Municipal de Saúde se reuniu para eleger os novos integrantes da Mesa Diretora para o biênio 2026/2028. Vinte e quatro conselheiros estavam aptos a votar nos candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário.

Com candidatos únicos em cada uma das vagas disponíveis, os trabalhos foram conduzidos pelo ex-presidente Newton Fernando Veteri, que teve seu mandato encerrado no dia 30 de abril e não concorreu à reeleição. A apuração foi realizada logo após a coleta dos votos.

Orivaldo Benedito de Lima foi eleito presidente com 21 votos válidos e 1 voto nulo; Sérgio Menoci Rodrigues dos Santos será o vice-presidente, Raphael Dias Monteiro o primeiro secretário e Ana Paula de Morais Panício a segunda secretária, todos com os mesmos votos.

Em seguida, os novos integrantes da Mesa Diretora foram empossados sendo que o presidente eleito já realizou a primeira convocação para a próxima reunião ordinária, marcada para o dia 27 de maio, às 18h, na sede do Conselho Municipal de Saúde.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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