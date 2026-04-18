Conselho Municipal de Saúde define composição para o próximo biênio

O Conselho Municipal de Saúde de Catanduva realizou, na quarta-feira, 15, a apresentação dos membros que irão compor o órgão no biênio 2026/2028. O presidente Fernando Veteri abriu os trabalhos e apresentou panorama sobre o funcionamento do conselho, destacando as atribuições, responsabilidades e o papel dos conselheiros na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas de saúde no município.

Na sequência, os responsáveis pela condução do processo eleitoral compuseram a mesa. A coordenadora Ana Carolina Rulli realizou a leitura do decreto que regulamenta a eleição e, posteriormente, conduziu a verificação de presença e a definição das 24 cadeiras titulares.

Na nova composição, os representantes do Governo e Prestadores de Serviços de Saúde serão Adriano César de Araújo (Secretaria de Saúde), Emerson Cleiton Rodrigues (Secretaria de Saúde), Orivaldo Benedito de Lima (Secretaria de Saúde), Glauce Caroline Nardone (Hospital Senhor Bom Jesus), Pedro Jorge Custódio (Fundação Padre Albino) e Rosângela Gisse Pinto (Unimed).

Os representantes dos Trabalhadores da Saúde e Servidores Públicos serão Sérgio Menoci Rodrigues (Simcat), Fernando Veteri (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde), José Benedito Vendramini (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde), Sophia Laura Pereira (Conselho Regional de Psicologia), Fábia Ferreira (Imes), mais um indicado pelo Conselho Regional de Biomedicina.

Já os representantes dos usuários da saúde serão Maria Ap. de Oliveira Martins (Distrito 1), Ana Paula de Moraes Panício (Distrito 2), Nadir de Oliveira (Distrito 3), Andréa Verna Pereira (Distrito 4), Julio Andreto (Distrito 5), Eva Narciso Miquel (Associação dos Aposentados), Gislaine Grandizoli (AVCC), Regina Ruette (Arcos), Raphael Dias Monteiro (Associação dos Pastores), Antônio Sérgio Munhoz (Lions Club), Guido Corsini Neto (ACE) e Flávia Malaquias (OAB).

O Conselho Municipal de Saúde é um espaço de participação social que reúne representantes do poder público, trabalhadores da saúde e usuários, com o objetivo de fortalecer o controle social e contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população. O mandato do atual presidente termina no dia 30 desse mês, quando o novo grupo assumirá os trabalhos.