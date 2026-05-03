Política
Conselho de Saúde vai monitorar conta de provisionamento
Foto: Divulgação - Reunião encerrou período da presidência de Newton Fernando Veteri
Objetivo é acompanhar repasses feitos pelo Hospital Senhor Bom Jesus para acertos futuros
Por Da Reportagem Local | 03 de maio, 2026

O Conselho Municipal de Saúde realizou a última reunião do atual biênio na última quarta-feira, 29, e aprovou por unanimidade, em votação nominal, que a Secretaria Municipal de Saúde passe a encaminhar à Comissão de Orçamento e Finanças, mensalmente ou sempre que solicitado, o extrato da conta de provisionamento e suas respectivas movimentações.

Conforme a decisão, também deverão ser apresentadas planilhas contendo os cálculos das Rescisões Trabalhistas (TRCT). “A medida visa garantir maior transparência e possibilitar acompanhamento mais efetivo das contas, de forma independente da obrigatoriedade existente por parte da cogestora Hospital Senhor Bom Jesus”, indica o presidente Fernando Veteri.

Na ocasião, foram aprovados a descaracterização de uma viatura do Samu para incorporação à frota da Secretaria Municipal de Saúde; o Relatório Anual de Gestão (RAG); e as prestações de contas do mês de fevereiro das entidades que recebem recursos da área da Saúde, entre elas Apae, Corujas do Bem, Associação A Fazer o Bem (antigo Gasa) e Consirc.

As prestações de contas das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) e da própria Secretaria Municipal de Saúde tiveram sua análise adiada, em razão do envio fora do prazo para apreciação pela Comissão de Orçamento e Finanças.

A próxima reunião, marcada para 27 de maio, já contará com novo colegiado e será conduzida pela nova presidência. A eleição da nova mesa diretora foi convocada para 6 de maio, sendo que apenas conselheiros titulares poderão se candidatar, individualmente, a um dos cargos disponíveis: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 09 de maio de 2026
Conselho Municipal de Saúde elege nova mesa diretora para 2026/28
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 08 de maio de 2026
Saec confirma obras no Km 7 após multa por vazamento de esgoto
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 07 de maio de 2026
Exames em animais poderão custar até R$ 1 milhão em um ano
Leia mais