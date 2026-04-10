Conselho de Saúde convoca quase 30 entidades em processo eleitoral

O Conselho Municipal de Saúde convocou as entidades e movimentos sociais com inscrições deferidas para a reunião extraordinária do processo eleitoral do biênio 2026/2028. São 24 instituições, além de outras que disputam as mesmas vagas. O encontro será no dia 15 de abril, próxima quarta-feira, às 18h, na sede do conselho, que fica na rua Amazonas, 161, no Centro.

A presença é obrigatória. O não comparecimento implicará no cancelamento automático da inscrição da entidade, impossibilitando a participação no próximo biênio do conselho. Poderá representar a entidade o membro titular ou o respectivo suplente indicado no ato da inscrição.

A reunião terá como finalidade confirmar as indicações apresentadas pelas entidades; definir os representantes titulares e suplentes que vão compor o Conselho de Saúde no biênio 2026/2028; e proceder aos encaminhamentos necessários para a futura nomeação por Decreto Municipal.

De acordo com o Conselho de Saúde, nos casos em que houver mais de uma entidade interessada para a mesma vaga, será inicialmente proposto o consenso entre as entidades presentes. Não sendo possível o acordo, será realizado sorteio para definir os representantes. Membros que buscam a reeleição também precisaram cumprir o rito de inscrição.