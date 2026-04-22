Conselho de Saúde abre inscrições para compor nova mesa diretora

O Conselho Municipal de Saúde de Catanduva abriu inscrições, nesta segunda-feira, 22, para compor sua mesa diretora no biênio 2026/2028. O objetivo é definir os conselheiros que vão assumir os cargos de presidente, vice-presidente, e 1º e 2º secretários.

Os interessados têm até 6 de maio para formalizar a inscrição junto à Secretaria Executiva do Conselho de Saúde. Podem se inscrever apenas os conselheiros titulares nomeados para o novo biênio, que estejam no pleno exercício de suas funções.

A composição da mesa diretora deverá observar o princípio da paridade, conforme disposto no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde. Além disso, cada conselheiro poderá se inscrever como candidato para apenas um cargo.

A eleição será realizada em reunião extraordinária, convocada especificamente para este fim, e já agendada o dia 6 de maio de 2026, às 18h, na sede do órgão.

Os votos serão feitos entre os conselheiros presentes, observando-se as disposições do Regimento Interno. Em caso de empate, serão adotados os critérios de desempate previstos. Já os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Municipal de Saúde.

NOVOS INTEGRANTES

O Conselho Municipal de Saúde apresentou no dia 15 de abril os membros que vão compor o órgão para o biênio 2026/2028. Foram definidas 24 cadeiras titulares a partir da indicação de representantes de entidades e movimentos sociais. Os conselheiros representam o Governo e Prestadores de Serviços de Saúde, Trabalhadores da Saúde e Servidores Públicos e os usuários.