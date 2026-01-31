Conselho da Pessoa Idosa discute emprego e atendimento no comércio

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) realizou a primeira reunião ordinária do ano. Entre os temas debatidos, estiveram em pauta questões consideradas prioritárias para a população idosa, com destaque para o atendimento oferecido pelo comércio local e a conscientização dos empresários sobre a inclusão de pessoas idosas no mercado de trabalho.

A reunião teve a participação de representantes do Sincomercio Catanduva, do Sincomerciários e da Associação Comercial e Empresarial (ACE), fortalecendo o diálogo entre o poder público, o conselho e o setor produtivo.

Durante o encontro, conselheiros compartilharam relatos que reforçam a importância de um atendimento cada vez mais atento, humanizado e empático às pessoas idosas no comércio do município, sobretudo àquelas com algum tipo de limitação. Também foi debatida a dificuldade de recolocação e permanência da pessoa idosa no mercado de trabalho, tema que envolve a superação do etarismo e de barreiras culturais ainda existentes.

Ao longo da reunião, os representantes das entidades convidadas e os membros do CMDPI apontaram estratégias conjuntas de atuação, destacando como cada instituição pode contribuir para a construção de ações voltadas à melhoria do atendimento e à valorização da pessoa idosa, tanto como consumidora quanto como trabalhadora.

A iniciativa faz parte de uma nova estratégia adotada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que passou a convidar, em suas reuniões mensais, representantes de diferentes setores da sociedade para colaborar com a formulação e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa idosa em Catanduva.

Como encaminhamento do encontro, ficaram definidas duas próximas reuniões: uma voltada aos trabalhadores do comércio, com o objetivo de apresentar e reforçar o Estatuto da Pessoa Idosa, e outra com proprietários de grandes estabelecimentos comerciais, para discutir e cobrar o cumprimento das exigências legais relacionadas ao atendimento adequado à população idosa.