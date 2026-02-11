Conselho da Mulher de Catanduva lança campanha ‘Não é Não’ contra a violência

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Catanduva (CMDM) vem ampliando sua atuação no enfrentamento à violência contra a mulher e na promoção de políticas públicas voltadas à igualdade de direitos. Embalado pelo Carnaval, período considerado sensível para casos de importunação e assédio sexual, o órgão lançou a campanha “Não é Não”.

O objetivo é conscientizar que qualquer abordagem física ou verbal sem consentimento é violência, destacando que "não" significa a recusa definitiva. Para isso, serão distribuídos 2.000 leques informativos da campanha durante o período carnavalesco, levando informação e orientação às mulheres e ao público em geral, em ação que ganhou apoio do Padre Albino Saúde.

A equipe do CMDM está orientando os organizadores de eventos sobre adoção de medidas de respeito às mulheres e o combate à violência sexual. Nos clubes e outros espaços de festas, serão fixados cartazes nos banheiros femininos, contendo o telefone do Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher), e exibido vídeo sobre a campanha no início dos bailes.

De acordo com o conselho, a escolha da temática se dá pela necessidade permanente de prevenção e conscientização, especialmente em períodos de grande circulação de pessoas e consumo de álcool. “Atualmente presenciamos um aumento no número de casos de assédio, violência e até feminicídio, por isso é importante reforçar o respeito a todas as mulheres”, frisa.

AÇÕES CONTÍNUAS

Embora a atual mobilização tenha grande visibilidade, esta não é a primeira campanha de impacto do Conselho dos Direitos da Mulher, que já atua de forma contínua em ações educativas, preventivas e de articulação com a rede de proteção no município. As iniciativas locais incluem rodas de conversa, palestras e orientação à população sobre os tipos de violência contra a mulher, diálogo com o poder público e acompanhamento de políticas municipais.

Implementado em 2021, o órgão já realizou inúmeros eventos, com destaque para o Fórum Regional de Combate à Violência contra a Mulher e para a 1ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Catanduva. No ano passado, conselheiras integraram a comitiva do município na etapa estadual e na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, em Brasília.

Entre as ações mais recentes, o CMDM tem participado de reuniões, debates sobre protocolos de atendimento, organização de campanhas e articulação com setor público e entidades da sociedade civil. O conselho também discute novos projetos com foco na educação, proteção das mulheres, fortalecimento da rede de apoio e construção de uma cultura de respeito e igualdade.