Conselheiros visitam nova unidade do HPA e destacam estrutura de padrão internacional

Os conselheiros da Fundação Padre Albino visitaram, na tarde de sexta-feira, 13, a nova unidade do Hospital Padre Albino, que está em fase final de preparação para inauguração. O complexo, que conta com estrutura moderna e equipamentos de última geração, vai qualificar o atendimento tanto para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto para usuários de planos de saúde.

Durante a visita, os membros dos Conselhos de Administração e de Curadores conheceram as instalações acompanhados pelo presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, pelo diretor administrativo e financeiro, Heliton Benetelli, diretor de Educação, Bruno Dias, e pela diretora de Saúde e Assistência Social da FPA, Renata Bugatti, que apresentou as instalações, além de diretores, gerentes e coordenadores da instituição.

O grupo percorreu os andares do novo prédio, que abrigará os serviços de Pronto Atendimento – Urgência e Emergência Infantil e Adulto, além da segunda unidade do Centro de Diagnósticos por Imagem.

O presidente do Conselho de Curadores, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, destacou a qualidade do empreendimento e o impacto para a região. “Estamos realmente impressionados. Vimos aqui uma estrutura de primeiríssimo mundo e ficamos realmente muito felizes por termos colaborado com esse empreendimento da Fundação Padre Albino. Esse empreendimento é muito importante para a saúde de Catanduva”, afirmou.

Ao lembrar do Patrono da Fundação, o Venerável Padre Albino, que há cerca de 100 anos iniciou o legado com a criação da Santa Casa, o conselheiro ressaltou a continuidade do trabalho. “Se ele aqui estivesse, também estaria muito contente com aquilo que a atual administração está fazendo. Então, eu só posso parabenizar a diretoria e o Conselho de Administração, pelo excelente trabalho que estão fazendo, e parabenizar principalmente a população de Catanduva e região, que vai ter realmente não só um ambiente confortável e propício para o tratamento de saúde, mas também os melhores profissionais que nós temos”, completou.

O conselheiro da FPA e presidente do Conselho de Administração da Associação Padre Albino Saúde, Edison Thadeu Guerzoni, também destacou a relevância da nova unidade para os 19 municípios atendidos pela instituição. “É nítida a qualidade da construção e a qualidade dos equipamentos e os benefícios que os 19 municípios da região terão aqui. Seja no atendimento a todos os pacientes SUS, seja para os pacientes de planos de saúde. Tenho certeza de que colocamos Catanduva como referência estadual de qualidade em saúde, principalmente atendendo a população mais carente da nossa região.”,

INAUGURAÇÃO

As obras tiveram início em setembro de 2023 e integram o projeto de modernização “Design do Futuro”, considerado o segundo grande movimento de transformação da Fundação Padre Albino. A inauguração oficial da nova unidade do Hospital Padre Albino está marcada para o próximo dia 27, com cerimônia que contará com a presença de autoridades, dirigentes da instituição e representantes da comunidade regional.