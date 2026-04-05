Confirmadas as entidades da Praça de Alimentação do Canta e Encanta

Mais do que oferecer shows e atrações para toda a família, o Canta e Encanta 2026 também será espaço de solidariedade e apoio a quem mais precisa. Um dos principais destaques do evento será a praça de alimentação solidária, com opções para todos os gostos. E o melhor: cada compra feita no local contribuirá diretamente com o trabalho social de entidades assistenciais.

Para a festa deste ano, estão confirmados: Associação Recomeçar e Panela Solidária (pastel), Vicentinos (batata recheada), Apae (comida japonesa), AVCC (doces), Cebem (pão com linguiça), Associação Monserrat e Lions (milho), Sempre Viva (pizza cone), Prateleira Solidária (mini pizza), RCC (churros e crepes), Casa de Apoio (porções), Corujas do Bem (lanches), Cidadão do Futuro (churrasco), Cáritas (cachorro-quente) e Grupo de Mães TEApoio (manga e abacaxi temperados).

“Além de fortalecer essas instituições, a praça de alimentação também movimenta a economia local e valoriza o trabalho coletivo, reforçando o caráter social do Canta e Encanta”, enaltece a Prefeitura de Catanduva, responsável pela organização, destacando que a entrada também será solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite ao Fundo Social.

O Canta e Encanta será realizado de 9 a 12 de abril, no Recinto de Exposições de Catanduva. Nos três primeiros dias, os portões serão abertos às 19h; no dia 12, a partir das 11h. As atrações serão a Banda Morada, no dia 9 em alusão do Dia do Evangélico; Péricles no dia 10; Edson & Hudson no dia 11; e CPM22 no dia 12, junto a atrações locais no Rock Fest Motorcycle.