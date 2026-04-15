Conecta ACE aborda o impacto da autoimagem na produtividade

Em um mercado onde a tecnologia e os processos parecem dominar as estratégias, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Catanduva volta o olhar para o ativo mais valioso de qualquer negócio: as pessoas. No dia 24 de abril, o 9º Conecta ACE recebe o empresário e estrategista de imagem Luciano Marchesini, proprietário da Barbearia Ragnarok, para a palestra "A Imagem do Vencedor".

O evento, que acontece excepcionalmente no auditório da OAB Catanduva devido às obras de modernização da sede da ACE, focará em um dado alarmante para o empresariado local: até 68% dos clientes deixam de comprar por perceberem indiferença no atendimento.

Segundo Marchesini, essa indiferença é, muitas vezes, fruto de uma baixa autoconfiança gerada por uma autoimagem desalinhada do colaborador.

Diferente das palestras convencionais de motivação, Marchesini propõe uma abordagem técnica e estratégica. "O empresário deve enxergar o investimento na autoimagem do colaborador como um investimento direto em resultado. Quem está na linha de frente não vende apenas um produto, vende confiança", afirma.

Durante o encontro, serão apresentados insights sobre como a percepção pessoal do funcionário impacta diretamente no seu posicionamento frente ao cliente, na proatividade e, consequentemente, na redução da rotatividade (turnover) dentro das empresas.

Um dos pontos altos do debate será a discussão sobre o limite entre a padronização profissional e a identidade do colaborador. “O equilíbrio entre uma vestimenta organizada e o respeito ao estilo pessoal alinhado ao contexto aumenta a sensação de autoridade e pertencimento do time”, defende o palestrante.

Para comprovar sua tese, Marchesini realizará demonstrações práticas durante o evento, contrastando o impacto da experiência de consumo quando o profissional está com uma imagem alinhada versus um atendimento desmotivado.

SERVIÇO

O 9º Conecta ACE com Luciano Marchesini será no dia 24 de abril, sexta-feira. A programação começa às 7h30 com Café de Networking, seguido pela palestra às 8h. O evento será na OAB Catanduva, situada na rua Paraíba, 147, no Centro. Inscrições pelo www.sympla.com.br.