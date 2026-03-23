Concurso da Polícia Militar de São Paulo tem 36 vagas abertas

A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu inscrições para concurso público destinado ao provimento de 36 cargos de 2º Tenente Médico PM Estagiário, para candidatos de ambos os sexos. As inscrições começaram no dia 16 de março e seguem até 7 de maio de 2026.

As vagas contemplam 20 especialidades como Anestesiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Gástrica e do Aparelho Digestivo, Clínica Geral, Endocrinologia, Endoscopia e outras.

Podem se inscrever pessoas de 17 a 35 anos que não pertençam aos quadros da Polícia Militar de São Paulo. As inscrições devem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br/PMES2504, com taxa de R$ 250. A prova está prevista para 14 de junho com questões objetivas e dissertativas.

Depois da aprovação, para assumir o cargo, é necessário cumprir requisitos como aptidão física, saúde compatível com a função e formação superior em Medicina, além de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

O candidato também precisa ter título de especialista, certificado de conclusão de residência médica ou declaração de estar cursando, no mínimo, o último ano da residência, na especialidade escolhida no momento da inscrição.