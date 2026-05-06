Concorrência eletrônica para recape de ruas pode ser definida nesta 4ª

A Prefeitura de Catanduva realiza nesta quarta-feira, 6 de maio, às 9h, a Concorrência Eletrônica nº 01/2026 para contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico. A disputa será pelo menor preço global, com valor total estimado em R$ 9,3 milhões, com possibilidade de oferta de lances pelo sistema virtual até a definição do vencedor.

O pagamento será feito a partir de dois convênios firmados com a Secretaria de Estado de Governo e Relações Instituições, no total de R$ 6 milhões, por emenda parlamentar de R$ 1 milhão da deputada federal Juliana Cardoso (PT) e R$ 2,3 milhões em recursos próprios.

Conforme o edital, o objetivo do poder público é “a recuperação da malha viária urbana, que apresenta desgaste devido ao tráfego de veículos, intempéries e ao tempo de uso”, para, com isso, “melhorar as condições de trafegabilidade; garantir maior segurança aos usuários das vias; reduzir custos futuros de manutenção; e proporcionar melhor mobilidade urbana.

Ainda segundo o governo, a execução direta dos serviços pela Administração Municipal, embora parcialmente viável em razão da disponibilidade de alguns equipamentos e veículos, “mostra-se limitada em função do reduzido quantitativo de servidores disponíveis na Secretaria Municipal de Obras, o que poderia comprometer a capacidade de atendimento da demanda”.

O serviço contratado prevê fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição, Imprimação betuminosa ligante, e Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ. A relação de locais que serão contemplados pelo serviço não foi divulgada pelo governo municipal.