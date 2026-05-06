Concluída a instalação de novo sistema no Recanto Monsenhor Albino

A Fundação Padre Albino alcançou mais um marco importante em seu processo de modernização ao concluir a implantação do sistema Tasy Philips no Recanto Monsenhor Albino, última unidade a receber a tecnologia. A implantação foi conduzida pela equipe de analistas de sistemas da instituição, formada por Eduardo Caetano, Lara Carnavali e Rafael Rios.

Segundo Rafael, a chegada do sistema ao recanto representa mais um avanço no projeto de transformação digital. “O Tasy Philips irá proporcionar a sistematização dos fluxos assistenciais prestados aos institucionalizados, permitindo melhor gestão de estoque, otimização de recursos, controle no uso de medicações e maior cuidado com as pessoas idosas”, destaca.

Como etapa inicial, foi realizado o treinamento das equipes de enfermagem para a utilização do prontuário eletrônico. Participaram desse processo as enfermeiras Juliana Fachim, Bianca Neris e Nayara Gomes, e também as técnicas de enfermagem Ana Paula Peixoto e Dulcineia Trindade, garantindo a transição organizada e alinhada às rotinas assistenciais.

Silvia Moreno, gerente administrativa da unidade, reforça que essa nova fase tecnológica irá otimizar o trabalho. “Aliar a tecnologia ao cuidado com os institucionalizados fará muita diferença no dia a dia. Ganharemos mais agilidade, mais segurança nas informações e conseguiremos acompanhar tudo de forma mais organizada, o que refletirá diretamente na qualidade da assistência”, reforça.

A implementação do sistema Tasy Philips integra o projeto Design do Futuro, que já unificou as operações entre os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, além do AME Catanduva, consolidando o uso da tecnologia como aliada na qualificação dos serviços e na melhoria contínua do atendimento prestado à população.