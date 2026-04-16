Concessionária Energisa abre vagas para jovem aprendiz em Catanduva

A Energisa Sul-Sudeste está com oportunidades para quem cursa ou concluiu o ensino médio. As vagas são para atuar como aprendiz na unidade de Catanduva, auxiliando em rotinas administrativas, elaboração de planilhas e apoio no atendimento de clientes internos e externos. As inscrições precisam ser feitas exclusivamente pelo Portal de Carreiras da Energisa.

Podem se inscrever homens, mulheres, inclusive pessoas com deficiência, que tenham disponibilidade para trabalhar no período integral e idade entre 18 e 22 anos.

“Aqui todos são muito bem-vindos! Acreditamos na força da diversidade e da pluralidade para gerar inovação e atingir resultados incríveis. Por isso, esperamos para esse processo seletivo pessoas que tenham determinação, vontade de aprender e disposição para contribuir com o nosso time”, enfatiza Bruna Martins, analista de Recursos Humanos da Energisa Sul-Sudeste.

Para participar da seleção, acesse grupoenergisa.gupy.io e clique no município de Catanduva. No site também é possível consultar outras vagas disponíveis na Energisa nas áreas operacionais e administrativas, e cadastrar o seu currículo.

PRORROGADAS

As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios foram prorrogadas até 22 de abril. Podem se candidatar jovens de 14 a 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio ou que já tenham concluído o ensino médio.

O edital prevê 548 vagas para todos os estados. No interior de São Paulo, há vagas para Bauru e cadastro de reserva para outros 186 municípios, incluindo Catanduva. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos. O site para inscrições é www.correios.com.br.