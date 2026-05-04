Compra de produtos para o Dia das Mães exige cuidados, alerta Ipem-SP

A comemoração do Dia das Mães se aproxima e o consumidor precisa ficar atento na hora de escolher os presentes. De produtos têxteis a eletrodomésticos, é fundamental observar critérios de qualidade e segurança. No caso dos itens confeccionados com tecido, por exemplo, alergias estão entre os problemas que podem ser causados por produtos inadequados.

De acordo com o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão delegado do Inmetro, no caso dos produtos têxteis, as informações contidas na etiqueta são fundamentais e precisam seguir critérios específicos. Todos os tipos de filamentos utilizados para a produção da peça devem estar mencionados com a indicação percentual de cada um deles, por exemplo.

Já no caso dos eletrodomésticos, é preciso ficar de olho na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Todos os equipamentos devem apresentar a etiqueta do Inmetro que informa sobre o consumo de energia – o Ipem-SP inclusive fiscaliza a presença das etiquetas. As lavadoras e fogões devem apresentar, além disso, informações sobre o consumo de água e gás.

No caso de eletrodomésticos como secador de cabelo, chapinha ou ferro de enrolar cabelos, é necessário que conste tanto no produto quanto na embalagem o Selo do Inmetro. Esse é um indicativo de que o produto possui aprovação em requisitos relacionados à funcionalidade e segurança. Ao fazer a compra, é importante solicitar nota fiscal para garantir seus direitos.