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Começa recape em trecho de duas pistas da rua Olímpia
Foto: Prefeitura de Catanduva - Somando as duas pistas, são cerca de 14 mil metros quadrados de área recapeada
Serviço será feito do Terminal Rodoviário até a rodovia Pedro Monteleone, nos dois sentidos
Por Da Reportagem Local | 25 de março, 2026

O programa de recapeamento asfáltico da Prefeitura de Catanduva chegou a mais um trecho da rua Olímpia, nesta quarta-feira, 25. Parte da rua já havia sido contemplada recentemente, agora o serviço será feito do Terminal Rodoviário até a rodovia Comendador Pedro Monteleone, passando em frente ao Recinto de Exposições e garantindo a recuperação completa da via.

Somando as duas pistas, são cerca de 14 mil metros quadrados de área recapeada. Os trabalhos devem se estender até segunda-feira, 30. O investimento é de aproximadamente R$ 1,3 milhão.

De acordo com o governo municipal, no ano passado foram executadas melhorias em quase 100 mil metros quadrados de vias, contemplando locais como a alameda Barcelona, av. Comendador Antonio Stocco, av. Julio César Marino, av. Otávio Adami, rua Santa Cruz das Palmeiras, entre outras. Em 2026, foram recapeadas ruas no Jardim Santa Rosa, como Paraíso e Jaboticabal.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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