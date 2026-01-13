Comandante Robinson recebe convite para missão na China

O catanduvense Robinson Farinazzo Casal, graduado oficial da reserva da Marinha Brasileira e apresentador do canal Arte da Guerra, foi recebido na Embaixada da China em Brasília pelo ministro conselheiro Li Qi. No encontro inédito, Robinson, juntamente com amigos do Podcast 3 Irmãos, tratou de detalhes para a visita que farão a China.

O comandante Robinson e a direção do 3 Irmãos embarcarão no dia 15 de janeiro para uma estada de duas semanas à República Popular da China, numa visita que pretende desvendar aspectos sociais, culturais e econômicos da sociedade chinesa.

Durante a visita, o grupo vai enfrentar baixas temperaturas e terá a oportunidade de conhecer algumas das principais metrópoles do país, incluindo a capital Pequim, Xiam, Hangzhou, Suzhou, Xangai e Hong Kong.

Em um momento de redefinição das relações globais, a visita de influenciadores e representantes brasileiros é vista como passo fundamental para o fortalecimento e a melhoria dos laços culturais e de amizade entre o Brasil e a China.

“Quando estivemos na residência oficial do diplomata Li Qi ficou evidente que os chineses entendem que a América Latina tem grande futuro, e que pretendem expandir os negócios e parcerias com o Brasil", relatou o comandante catanduvense.

Robinson é irmão do jornalista Richard Casal, secretário interino de Assistência Social e Desenvolvimento da Prefeitura de Catanduva.